В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 100,8%, с декабрем 2022 г. – 103,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в апреле 2023 года цены увеличились на 5,8% к уровню апреля 2022 года. В январе-апреле текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-апрелем 2022 года составил 10,5%.

Непродовольственные товары в апреле текущего года подорожали по сравнению с мартом на 0,1%, с декабрем 2022 года - на 0,6%. Годовой рост цен на непродовольственные товары в апреле 2023 года составил 2,2%. В январе-апреле 2023 года цены выросли на 7,9% к уровню января-апреля 2022 года.

Цены на услуги в апреле 2023 года выросли по сравнению с мартом на 0,5%, с начала года - на 4,3%. За апрель 2023 года к уровню апреля 2022 года цены на услуги повысились на 6,7%. В январе-апреле текущего года к уровню соответствующего периода 2022 года услуги подорожали на 7%.