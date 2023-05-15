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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ В МИНСКЕ 16 МАЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ БЕСПЛАТНО ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
09:41 16.05.2023
Члены многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, 16 мая смогут бесплатно проконсультироваться во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро Минска.
Как сообщает Национальный правовой портал, бесплатная правовая помощь по вопросам совершения нотариальных действий будет оказываться в течение рабочего дня.
С информацией об адресах и времени работы нотариальных контор и бюро можно ознакомиться здесь.
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