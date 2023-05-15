ЭКОНОМИКА РБ

НОТАРИУСЫ В МИНСКЕ 16 МАЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ БЕСПЛАТНО ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

09:41 16.05.2023 Члены многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, 16 мая смогут бесплатно проконсультироваться во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро Минска. Как сообщает Национальный правовой портал, бесплатная правовая помощь по вопросам совершения нотариальных действий будет оказываться в течение рабочего дня. С информацией об адресах и времени работы нотариальных контор и бюро можно ознакомиться здесь.