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ЭКОНОМИКА РБ


НОТАРИУСЫ В МИНСКЕ 16 МАЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ БЕСПЛАТНО ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН


09:41 16.05.2023

Члены многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, 16 мая смогут бесплатно проконсультироваться во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро Минска.

Как сообщает Национальный правовой портал, бесплатная правовая помощь по вопросам совершения нотариальных действий будет оказываться в течение рабочего дня.

С информацией об адресах и времени работы нотариальных контор и бюро можно ознакомиться здесь.
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