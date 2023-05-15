За январь-март 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (кроме банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,9%, рентабельность продаж – 8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 апреля 2023 г. составила 62,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,9 млрд рублей, или 14,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2023 г. составила 72,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 9 млрд рублей, или 12,5% от общего объема кредиторской задолженности.