ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКА $1,5 МЛРД

18:15 15.05.2023 За январь-март 2023 г. в реальный сектор экономики Минска (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $1,5 млрд. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (44,6% от всех поступивших инвестиций), Кипра (32,9%), Нидерландов (3%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $1,4 млрд, или 94,2% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-март 2023 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $1,2 млрд. Значительные объемы инвестиций организациями Минска направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (93,2% от всех направленных инвестиций), Ирландии (2,1%), Соединенных Штатов Америки (1,2%). На долю прямых инвестиций приходилось 65,7% всех направленных инвестиций за рубеж.