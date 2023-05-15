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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОЯВИТСЯ ИСТОРИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
18:00 15.05.2023
В Беларуси появится историко-образовательный центр торфяной промышленности.
Как рассказал генеральный директор государственного производственного объединения «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко, новый центр будет построен в Смолевичском районе на базе одной из ведущих в СНГ организаций по добыче и переработке торфа – торфобрикетном заводе «Усяж».
«Мы решили создать единый мощный объект в центре республики, что символично - на первом торфобрикетном заводе страны «ТБЗ Усяж», где будут обучать будущих торфяников», - отметил он.
Торфяная отрасль вносит достойный вклад в укрепление энергобезопасности Беларуси. В общей доле использования местных видов топлива торф занимает порядка 15%. По объемам его добычи наша страна находится на третьем месте в мире, а по производству торфобрикетов - на первом. В торфяной промышленности работают около 3 тыс. человек.
Новый историко-образовательный центр будет содействовать не только повышению уровня подготовки кадров, привлечению в отрасль молодежи, но и станет хорошей площадкой для демонстрации потенциала торфяных производств и возможностей использования торфа в различных сферах.
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