|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КГК БЕЛАРУСИ ОТКРЫВАЕТ КОРОТКИЙ НОМЕР ПО ВОПРОСАМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭКЗАМЕНА
17:59 15.05.2023
Комитет государственного контроля Беларуси открывает короткий номер 191 по вопросам централизованного экзамена.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в ведомстве хотят узнать отношение выпускников и их родителей к централизованному экзамену, а также мнение по различным аспектам его проведения, в том числе: проведение централизованного экзамена вместо выпускных экзаменов; проведение экзамена не в школах, а в пунктах тестирования; вопросы доставки (подвоза) учащихся в пункты тестирования; организация процесса проведения экзамена и др.
Короткий номер 191 будет работать с 16 по 18 мая с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Кроме того, 18 мая Комитет госконтроля проведет «горячую» линию по этим вопросам. Контактные телефоны, по которым можно обратиться, будут опубликованы накануне «горячей» линии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 15.05.2023
Курсы в банках
на 15.05.2023
Конвертация в банках
на 15.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте