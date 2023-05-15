Комитет государственного контроля Беларуси открывает короткий номер 191 по вопросам централизованного экзамена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в ведомстве хотят узнать отношение выпускников и их родителей к централизованному экзамену, а также мнение по различным аспектам его проведения, в том числе: проведение централизованного экзамена вместо выпускных экзаменов; проведение экзамена не в школах, а в пунктах тестирования; вопросы доставки (подвоза) учащихся в пункты тестирования; организация процесса проведения экзамена и др.

Короткий номер 191 будет работать с 16 по 18 мая с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Кроме того, 18 мая Комитет госконтроля проведет «горячую» линию по этим вопросам. Контактные телефоны, по которым можно обратиться, будут опубликованы накануне «горячей» линии.