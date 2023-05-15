За апрель пиломатериалы, реализуемые на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) для внутреннего рынка, подешевели в среднем на 5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, обрезная доска хвойных пород 3 сорта, которая в начале апреля стоила 248 BYN/куб. м, к концу месяца продавалась уже по 230 BYN/куб. м.

Всего в апреле текущего года белорусские участники торгов приобрели на БУТБ 45,3 тыс. куб. м пилопродукции.