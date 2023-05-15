|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НА ТОРГАХ БУТБ ЗА АПРЕЛЬ ПОДЕШЕВЕЛИ В СРЕДНЕМ НА 5%
17:07 15.05.2023
За апрель пиломатериалы, реализуемые на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) для внутреннего рынка, подешевели в среднем на 5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, обрезная доска хвойных пород 3 сорта, которая в начале апреля стоила 248 BYN/куб. м, к концу месяца продавалась уже по 230 BYN/куб. м.
Всего в апреле текущего года белорусские участники торгов приобрели на БУТБ 45,3 тыс. куб. м пилопродукции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 15.05.2023
Курсы в банках
на 15.05.2023
Конвертация в банках
на 15.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте