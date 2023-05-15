IX Республиканский конгресс специалистов клинической лабораторной диагностики состоится 18-19 мая в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, научная программа мероприятия пройдет в 5 параллельных залах и будет состоять из пленарных заседаний, 15 различных секций и практических семинаров, участие в которых примут свыше 150 спикеров из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, а также приглашенные лекторы из стран Европы. Планируется, что участие в

Конгрессе примут более 400 делегатов.

В течение двух дней на конгрессе будут подняты самые актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики по направлениям микробиологических, молекулярных, коагулологических, биохимических, общеклинических, химико-токсикологических, цитологических исследований.

Кроме того, планируется рассмотреть аспекты диагностики критическихсостояний, инфекционной и иммунной патологии, онкогематологических и орфанных заболеваний, значения лабораторной диагностики в спорте. Специалисты обсудят также проблемы обеспечения качества, централизации, информатизации и аккредитации медицинских лабораторий.

В ходе конгресса состоится одна из крупнейших выставок медицинских изделий для лабораторной диагностики.

В рамках мероприятия пройдет конкурс стендовых докладов, наградами Министерства здравоохранения и Белорусского профессионального союза работников здравоохранения будут отмечены лучшие специалисты службы лабораторной диагностики.

Конгресс проводится при поддержке Министерства здравоохранения и Республиканского общественного объединения «Белорусское общество лабораторной медицины».

Минздрав отмечает, что после предыдущего мероприятия, проходившего в 2016 году, аккредитовано по СТБ ISO 15189 «Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности» 5 клинико-диагностических лабораторий республики, значительно расширена и усовершенствована система внешнего контроля качества клинико-лабораторных исследований, повышена автоматизация и укреплена материально-техническая база клинико-диагностических лабораторий. Постоянно внедряются в работу новые разработки и высокотехнологичное оборудование отечественного и зарубежного производства.