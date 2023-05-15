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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИНОВНИКИ МИНЭКОНОМИКИ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РЕГИСТРАЦИЮ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ-БАНКРОТОВ


15:54 15.05.2023

В Беларуси необходимо усовершенствовать регистрацию недвижимого имущества предприятий-банкротов. Об этом заявил заместитель директора Департамента по санации и банкротству Станислав Садовников в ходе заседания Совета регистраторов при научно-производственном государственном республиканском унитарном предприятии «Национальное кадастровое агентство».

Представитель Минэкономики подробно рассказал о концептуальных изменениях законодательства в сфере урегулирования неплатежеспособности.

Во время заседания обсуждалось отсутствие правоустанавливающих документов на недвижимые объекты в собственности ликвидируемых предприятий. На соответствующие факты неоднократно указывали в своих обращениях антикризисные управляющие.

По мнению замдиректора Департамента, по понятным причинам такие предприятия уже не смогут самостоятельно провести паспортизацию недвижимости. Соответственно, порядок оборота такого имущества целесообразно усовершенствовать так, чтобы их регистрацией занимались приобретатели объектов.

Также в ходе выступления Станислав Садовников обратил внимание на предложенные законом «Об урегулировании неплатежеспособности» пути решения проблемы оборота заложенного имущества.

«В этом году регистраторы должны получить все необходимые регламенты для совершения регистрационных действий в отношении имущества ликвидируемых предприятий-банкротов» – подчеркнул Станислав Садовников, которого цитирует Минэкономики.
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