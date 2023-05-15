Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» при поддержке региональных и отраслевых бизнес-ассоциаций назвал регионы Беларуси, где созданы наиболее оптимальные условия для ведения бизнеса, расширения диалога власти и бизнеса, стимулирования деловой инициативы региональных и отраслевых бизнес-ассоциаций, выявления наиболее актуальных проблем ведения бизнеса.

Браславщина стала победителем конкурса в номинации «Лучший район Витебской области для бизнеса Беларуси-2022» (с численностью населения менее 50 тыс. человек).

По состоянию на 1 апреля 2023 года в районе зарегистрировано 390 индивидуальных предпринимателей и 130 коммерческих организаций. Удельный вес МСП в общей сумме экспорта региона составляет около 60%, а в розничном товарообороте района – 77,7%. Их доля в налоговых поступлениях в бюджет превысила 31%.