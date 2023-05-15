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ГВТУП «БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА» ПРЕДСТАВИТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2023


14:51 15.05.2023

ГВТУП «Белспецвнештехника» представит на 11-й Международной выставке MILEX-2023 обширную экспозицию стрелкового вооружения.

Как сообщает Госкомвоенпром, на стенде предприятия можно будет увидеть не так давно принятый на вооружение белорусской армии автомат VSK-100, автомат SMAR-100BPM, который выполнен по конструктивной схеме bullpap (буллпап) и предназначен для спецподразделений различных силовых структур, снайперскую винтовку SCR-1200М, представляющая собой глубокую модернизацию снайперской винтовки СВД, модернизированный четырехствольный авиационный пулемет ГШГ- 7,62, вращение ствола и стрельба которого осуществляется только за счет электрического привода, что позволяет плавно регулировать темп стрельбы, а также другие типы боевого, гражданского и служебного стрелкового оружия.

Впервые специалистам и широкой публике будут представлены: снайперская винтовка СВ-1000 «Стилет», пистолет-пулемет ПП-919, пистолет-пулемет ППВ-919 и винтовка снайперская специальная «Шепот-739».

Вместе со стрелковым оружием в экспозиции внешнеторгового предприятия будут представлены различные оптические и оптико-электронные прицелы, приборы и комплексы наблюдения для стрелкового вооружения и бронетанковой техники.

Помимо того, на стенде посетители смогут увидеть более 15 видов спортивно-охотничьих, испытательных и боевых патронов, в том числе специального назначения: от калибра 7.62х39 до патронов калибра 308 Win c цельнометаллическими пулями, а также боевых патронов с бронебойными пулями, которые были разработаны и производятся на мощностях предприятия военно-промышленного комплекса.

Особое место в экспозиции займут различные типы авиационных управляемых ракет (АУР) и противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Предприятия отечественной оружейной отрасли на стенде организации представят свои возможности по ремонту и продлению сроков технической пригодности для широкой линейки АУР, в том числе Р-60, Р-73, Р-27, а также противотанковых управляемых ракет.

Среди экспонатов можно будет увидеть такие разработки белорусских оружейников, как вариант легкой РЗСО «Флейта» с пакетом из 80 направляющих калибром 80-мм на базе легкобронированного автомобиля «Асилак» и роботизированный огневой комплекс «Берсерк», предназначенный для противодействия беспилотным летательным аппаратам.
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