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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО НЕ ОКАЗАЛИ ЗНАЧИМОГО ВЛИЯНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ БЕЛАРУСИ — ЕАБР
13:46 15.05.2023
Цены на золото на мировом рынке не оказали значимого влияния на изменение золотовалютных резервов Беларуси в апреле 2023 г. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
«Золотовалютные резервы Беларуси за апрель 2023 г. сократились на $0,13 млрд и составили $7,97 млрд. на начало мая 2023 г. Цены на золото не оказали значимого влияния на изменение резервов», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что по сравнению с началом года фиксируется увеличение резервов на $39 млн.
Как известно, Национальный банк Беларуси намерен обеспечить уровень резервов не ниже $6 млрд на конец 2023 г.
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