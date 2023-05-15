Цены на золото на мировом рынке не оказали значимого влияния на изменение золотовалютных резервов Беларуси в апреле 2023 г. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Золотовалютные резервы Беларуси за апрель 2023 г. сократились на $0,13 млрд и составили $7,97 млрд. на начало мая 2023 г. Цены на золото не оказали значимого влияния на изменение резервов», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по сравнению с началом года фиксируется увеличение резервов на $39 млн.

Как известно, Национальный банк Беларуси намерен обеспечить уровень резервов не ниже $6 млрд на конец 2023 г.