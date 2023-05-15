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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
13:38 15.05.2023
Минские таможенники установили два факта перемещения через таможенную границу в общей сложности 90 тыс. единиц новых одежды и обуви под видом бывших в употреблении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, фуры, принадлежащие польскому перевозчику, прибыли в Беларусь из Литвы. Согласно представленным документам, в грузовиках находилось более 35 тонн бывшей в употреблении одежды и обуви.
Таможенники приняли решение об осмотре авто с применением инспекционно-досмотрового комплекса, в результате анализа сканограмм – о дальнейшем таможенном досмотре и экспертизе перемещаемых товаров.
Для проведения экспертизы привлечены специалисты Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности. Эксперты подтвердили, что более 90 тыс. единиц товаров общей стоимостью свыше 5,7 млн рублей являлись новыми. А это практически 80% перемещаемой в транспортных средствах одежды.
Заявление недостоверных сведений позволило бы «сэкономить» на таможенных платежах более 480 тыс. рублей.
Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь, санкцией которой предусмотрен штраф в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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