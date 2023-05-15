Результаты ЦЭ по русскому и белорусскому языку станут известны не позднее 10 рабочих дней. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"Не позднее 10 рабочих дней мы эти результаты будем иметь. Здесь у нас полная аналогия с ЦТ. На сайте Республиканского института контроля знаний нужно будет зайти в раздел "ЦЭ", далее в раздел "результаты ЦЭ". Система предложит ввести свои персональные данные, в том числе серию и номер паспорта, а также номер бланка ответа. После этого выпускники получат результаты своего ЦЭ", - сказал Юрий Миксюк.

Он отметил, что результаты ЦЭ получат и школы.

"Результат централизованного экзамена учитывается при выставлении итоговой отметки по предмету в аттестат об общем среднем образовании. Поэтому школы тоже получат итоги ЦЭ", - сказал чиновник.