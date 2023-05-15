Продажи квартир в Минске в апреле 2023 года немного сократились по сравнению с мартом, пишет Realt.

По предварительным данным, в апреле купили 1488 квартир, что на 3,2% меньше, чем в предыдущем месяце. Тем не менее текущий уровень спроса является максимальным для отчетного месяца за всю историю наблюдений.

Отрицательную динамику показал и уровень предложения. За весь апрель в базе Realt находилось более 16,7 тысячи объявлений, что на 7% меньше, чем в марте.

Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам, однако их доля в общем числе сделок за месяц снизилась на 6% и составила 40%. В то же время 2-комнатные квартиры выбирали чаще — в 36% случаев. При этом 20% всех сделок пришлось на «трешки».

В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали лишь в 8% случаев, что на 3% меньше, чем в марте.

Среди районов чаще других выбирали Фрунзенский, Центральный и Октябрьский, реже — Московский и Партизанский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в типовых и современных панельных домах: их доля снизилась на 3%. В то же время чаще выбирали современные каркасные дома: их доля увеличилась на 5,3% и составила 24% от всех сделок.

Средняя цена проданных в Минске квартир за апрель 2023 года снизилась на 0,2% и составила 1319 $/м2. Однако в разрезе числа комнат дешевле стали только «трешки» — на 2,2%. В остальных случаях «квадрат» стал дороже, существеннее всего 4-комнатных квартир (+3,5%). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1444 $/м2 (+ 2,8% за месяц) — $49 500; 2-комнатные квартиры: 1269 $/м2 (+ 0,3%) — $60 960; 3-комнатные квартиры: 1166 $/м2 (- 2,2%) — $78 100; 4-комнатные квартиры: 1210 $/м2 (+ 3,5%) — $110 тыс.

Средняя цена квартир предложения за апрель 2023 года, напротив, показала положительную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 2,2% до 1282 $/м2.

Такой рост средней цены квартир в объявлениях связано с тем, что в апреле ряд столичных агентств повышали цены в своих объявлениях о продаже квартир в отдельных новостройках преимущественно Октябрьского района.

В отчетном месяце продавцы повышали цены на самые бюджетные и самые дорогие квартиры равномерно.

В Realt отмечают, что цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Расчеты произведены без учета новостроек. Так, средняя цена предложения квадратного метра в апреле 2023 года составляла $1453 (-2,3% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей: 1-комнатные квартиры — 1533 $/м2 (-1% за месяц), 2-комнатные квартиры — 1470 $/м2 (-2,5%), 3-комнатные квартиры — 1406 $/м2 (-3,7%), 4-комнатные квартиры — 1349 $/м2 (+0,1%).

В апреле, как и в предыдущем месяце, в большинстве микрорайонов наблюдался рост средней стоимости квартир. Значительнее всего цены увеличились в «Минск Мир», «Орловская-Долгиновский тракт» и «Велозавод». В то же время наибольшее снижение цен наблюдается по следующим микрорайонам: «Курасовщина», «Ульяновская-Красноармейск», «Сторожевская-Оперный театр».

Самая дорогая квартира, приобретенная на вторичном рынке в апреле 2023 года, обошлась покупателю в 650 тысяч долларов. Она была 5-комнатной общей площадью 538,2 квадратных метров и располагалась на улице Веснинка, 24. Это таунхаус. Стоимость квадратного метра составила $1208.