В Беларуси растет уровень вовлеченности женщин в сферу предпринимательства. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков, выступая 13 мая 2023 года на республиканском форуме женщин-предпринимателей «Энергия и созидание».

Второй день работы форума проходил в формате диалога с властью. Руководители министерств, парламентарии отвечали на вопросы участниц форума.

По словам министра экономики, в сфере предпринимательства трудится около 1,5 млн человек, или 34 % занятых в экономике. И они формируют 35% бюджета, что свидетельствует об эффективности работы предпринимательского сектора. Ими формируется порядка 20% объемов промышленного производства, 30% розничного товарооборота организаций торговли и почти половина товарооборота общепита, более 40% экспорта товаров и 47% – в сфере экспорта услуг.

«Растет уровень вовлеченности женщин в сферу предпринимательства. Число женщин, выполняющих управленческие функции и принимающих решения по развитию бизнеса в коммерческих организациях, индивидуальных предпринимателей и самозанятых составляет 32%.

Предложения и идеи, прозвучавшие сегодня в рамках диалога с женщинами-предпринимательницами, могут быть реализованы в инвестпроектах в регионах, а также будут учитываться при разработке мер по развитию и поддержке субъектов МСП», – сказал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.