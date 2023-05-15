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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ПОДРОСЛИ НА 0,8%
11:59 15.05.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 100,4%, с декабрем 2022 г. – 100,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,5% и 101,1% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 100,8%, потребительские товары – 99,99% и 100,3% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 104,3%, с декабрем 2022 г. – 104%, в том числе в растениеводстве – соответственно 118,9% и 125%, животноводстве – соответственно 99,4% и 97,4%.
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