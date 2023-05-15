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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСОПОГРАНКОМИТЕТ ПРОДОЛЖАЕТ ФИКСИРОВАТЬ ОЧЕРЕДИ НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ И ЛИТВУ
11:22 15.05.2023
Задержки в оформлении транспорта фиксируются на въезд в Литву и Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«На протяжении выходных дней очереди грузового транспорта фиксировались перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). За два дня литовские контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 40% фур от нормы. Несмотря на завершение акции протеста вблизи польского пункта пропуска Кукурыки, его контрольные службы продолжают оформлять в среднем 30% большегрузов», - говорится в сообщении.
С пятницы задержки в оформлении легкового транспорта фиксировались только в польском пункте пропуска Тересполь (Брест). По данному маршруту в ЕС проследовал 31% автомобилей.
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