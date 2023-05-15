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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ $3 МЛРД
10:59 15.05.2023
За январь-март 2023 г. в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков, НКФО, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $3 млрд.
Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (44,8% от всех поступивших инвестиций), Кипра (28,8%), Нидерландов (3,8%) и Германии (3%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $2,6 млрд, или 87,6% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-март 2023 г. организациями республики направлено за рубеж инвестиций на $1,9 млрд. Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (92,2% от всех направленных инвестиций), Кипра (1,6%) и Ирландии (1,3%).
На долю прямых инвестиций приходилось 76,2% всех направленных инвестиций за рубеж.
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