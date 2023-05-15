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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-ЛЕКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОЙДУТ В БГУ
10:51 15.05.2023
Открытые онлайн-лекции преподавателей Финансового университета при правительстве Российской Федерации пройдут 16 мая в БГУ (ул. Ленинградская, 20, ауд. 1301. Начало в 11.30).
Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в БГУ, занятия организуют в очно-дистанционном формате.
К участию приглашаются студенты и преподаватели БГУ. Для этого необходимо до 15 мая включительно зарегистрироваться по ссылке.
Всего эксперты прочтут четыре лекции. Их проведут в форме онлайн-трансляции на базе ФМО. Доценты Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета Игорь Малинин и Денис Денисов расскажут о способах избежания творческого кризиса, методе «Бесконечный рубрикатор» для любой digital-коммуникации, а также об информационном противостоянии Союзного государства и коллективного Запада. Доценты Департамента политологии Анна Домбровская и Елена Бродовская проведут занятия об измерении цифровых следов общественных настроений и контурах глобального информационного противоборства.
Отметим, для студентов Финансового университета также 15 и 25 мая организуют онлайн-лекции преподавателей БГУ. О развитии Союзного государства, противодействии общим угрозам безопасности и современной геополитики иностранным слушателям расскажет профессор кафедры евразийских исследований ФМО БГУ Андрей Русакович. Занятие на тему геноцида советского народа на территории БССР в годы Великой Отечественной войны и трансформации исторической памяти в Беларуси и России проведет доцент кафедры источниковедения исторического факультета Кузьма Козак.
Подробнее ознакомиться с расписанием онлайн-лекций в БГУ можно здесь.
Организаторами мероприятия выступают управление экспертной и аналитической работы БГУ и Финансовый университет при правительстве Российской Федерации.
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