ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ПОСЕЯНО 83,5% ОТ ЗАПЛАНИРОВАННОГО ОБЪЕМА ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

10:00 15.05.2023 В Беларуси посеяно 83,5% от запланированного объема яровых культур. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Согласно информации, в Гродненской области засеяно 93,8% от плана, в Брестской – 89,3%, в Минской – 85,2%, в Витебской – 83,0%, в Могилевской – 79,3% и в Гомельской – 72,1%.