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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОСЕЯНО 83,5% ОТ ЗАПЛАНИРОВАННОГО ОБЪЕМА ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
10:00 15.05.2023
В Беларуси посеяно 83,5% от запланированного объема яровых культур. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Согласно информации, в Гродненской области засеяно 93,8% от плана, в Брестской – 89,3%, в Минской – 85,2%, в Витебской – 83,0%, в Могилевской – 79,3% и в Гомельской – 72,1%.
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