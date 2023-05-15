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ЭКОНОМИКА РБ
ESIM СТАЛА ДОСТУПНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ IOS В ПРИЛОЖЕНИИ МОЙ LIFE:)
09:44 15.05.2023
Пользователи iOS могут активировать для себя eSIM в приложении Мой life:).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора life:), такая возможность появилась на сайте компании.
eSIM ― встроенный в устройство чип, который заменяет стандартную пластиковую SIM-карту и не требует выделенного слота.
Данная технология позволяет использовать в iPhone сразу несколько номеров. При необходимости их можно разделить, например, на личный и рабочий. eSIM нельзя сломать, поцарапать или потерять.
Проверить, поддерживает ли устройство eSIM, можно в настройках смартфона.
Для того чтобы активировать eSIM в приложении Мой life:), необходимо выбрать в меню раздел «Развлечения и сервисы», нажать «Полезные сервисы», перейти в eSIM и следовать подсказкам.
Устаналивается профиль eSIM на устройство с помощью уникального QR-кода, активация которого доступна один раз.
Стоимость замены стандартной SIM-карты на eSIM составляет 9,9 рубля. После замены стандартная SIM-карта перестанет работать.
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