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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В 1 КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА ПРОДАНО ЧУТЬ БОЛЕЕ 3 ТЫС. НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯ
09:23 15.05.2023
В 1 квартале 2023 года на внутреннем рынке Беларуси было реализовано 3083 новых легковых автомобиля. Об этом свидетельствуют данные УП «БАА-Консалт», на которые ссылается Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).
При этом, по данным БАА, продажи членов ассоциации составили 2905 единиц.
Начиная с 2023 года, Автомобильная ассоциации «БАА» публикует данные дочернего унитарного предприятия «БАА-Консалт» о совокупных продажах автомобилей на внутреннем рынке Беларуси, основанных на сведениях системы ЭПТС.
Общие (совокупные) продажи включают сведения о первой регистрации в органах ГАИ МВД Республики Беларусь новых транспортных средств, с даты выпуска которых прошло не более трех лет, если ранее они не были на регистрационном учете в иных государствах (новые автомобили).
Данные об общих продажах новых автомобилей включают в себя сведения о сделках, совершенных как дилерами – членами Автомобильной ассоциации «БАА», так и иными юридическими лицами.
Сведения об общих продажах позволяют оценить как совокупный рынок автомобилей, так и долю продаж дилеров – членов БАА на общем рынке.
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