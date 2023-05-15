В 1 квартале 2023 года на внутреннем рынке Беларуси было реализовано 3083 новых легковых автомобиля. Об этом свидетельствуют данные УП «БАА-Консалт», на которые ссылается Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

При этом, по данным БАА, продажи членов ассоциации составили 2905 единиц.

Начиная с 2023 года, Автомобильная ассоциации «БАА» публикует данные дочернего унитарного предприятия «БАА-Консалт» о совокупных продажах автомобилей на внутреннем рынке Беларуси, основанных на сведениях системы ЭПТС.

Общие (совокупные) продажи включают сведения о первой регистрации в органах ГАИ МВД Республики Беларусь новых транспортных средств, с даты выпуска которых прошло не более трех лет, если ранее они не были на регистрационном учете в иных государствах (новые автомобили).

Данные об общих продажах новых автомобилей включают в себя сведения о сделках, совершенных как дилерами – членами Автомобильной ассоциации «БАА», так и иными юридическими лицами.

Сведения об общих продажах позволяют оценить как совокупный рынок автомобилей, так и долю продаж дилеров – членов БАА на общем рынке.