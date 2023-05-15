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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 2,5%
09:11 15.05.2023
Потребительские цены в Минской области в апреле 2023 года выросли по сравнению с мартом на 0,4%, с декабрем 2022 года - на 2,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за апрель 2023 года потребительские цены выросли на 3,8% по сравнению с апрелем 2022 года. В январе-апреле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены подскочили на 9%.
Продовольственные товары в апреле 2023 года подорожали по сравнению с мартом на 0,5%, с декабрем 2022 года - на 3,4%. Годовой рост цен в апреле 2023 года составил 5,9%. За январь-апрель 2023 года цены на продтовары повысились на 10,9% к уровню января-апреля 2022 года.
Непродовольственные товары в апреле 2023 года подорожали по сравнению с мартом на 0,3%, с декабрем 2022 года - на 1,2%. При этом за апрель 2023 года к уровню апреля 2022 года цены выросли на 0,8%. В январе-апреле текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 6,4%.
Цены на услуги в апреле 2023 года уменьшились по сравнению с мартом на 0,2%, с декабрем 2022 года – выросли на 4,4%. В апреле 2023 года услуги подорожали по сравнению с апрелем 2022 года на 6,1%. За январь-апрель 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3%.
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