В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 99,99%, с декабрем 2022 г. – 103,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,8% и 104,5% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 104%, потребительские товары – 99,97% и 102% соответственно.

В апреле 2023 года цены на промтовары выросли к апрелю 2022 года на 11,4%. При этом за январь-апрель текущего года к уровню января-апреля 2022 года цены увеличились на 15,9%.

Продукция производственно-технического назначения в апреле 2023 г. по сравнению с мартом подорожала на 0,2%, с декабрем 2022 года – на 4,1%. За апрель 2023 года цены подскочили к уровню апреля 2022 года на 14,9%. В январе-апреле 2023 года продукция производственно-технического назначения выросла в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21%.