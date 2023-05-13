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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ ТОВАРА НА БОЛЕЕ 640 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:31 13.05.2023
Гродненские таможенники в пункте пропуска «Бенякони» выявили факт незаконного перемещения через белорусско-литовскую границу семи тысяч единиц беспроводных наушников, смарт весов, бытовых удлинителей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, общая стоимость незадекларированной партии товара составила более 640 тыс. рублей.
Машина Volvo со сборным грузом следовала на территорию Евразийского экономического союза из Литвы. При таможенном досмотре установлено, что в представленных к оформлению документах отсутствует информация о семи тысячах единиц товара, который фактически перевозился в грузовом отсеке автомобиля.
Его недекларирование могло послужить основанием для занижения размера таможенных платежей на сумму более 170 тыс. рублей.
По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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