В Боровлянах открылось новое здание поликлиники Минской центральной районной клинической больницы (ЦРКБ). Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

До открытия нового здания поликлиника Минской ЦРКБ располагалась в здании, введенном в эксплуатацию в 1989 г., мощностью 415 посещений в смену (в 2022 г. фактическая мощность составила 1181 посещение в смену).

Планируется, что после введения в эксплуатацию нового здания поликлиники Минской ЦРКБ на 800 посещений в смену, старое здание поликлиники будет реконструировано под детскую и стоматологические поликлиники.

В феврале 2021 г. были начаты подготовительные работы по строительству поликлиники. На первом этапе строительства введены в эксплуатацию кислородная станция, электрощитовая и дизель генератор, осуществлен перенос инженерных коммуникаций.

В новом шестиэтажном здании поликлиники располагаются отделения общей врачебной практики № 1 и № 2, женская консультация, травматолого-хирургическое отделение, операционные для малоинвазивных оперативных вмешательств хирургического и гинекологического профиля, неврологическое отделение, офтальмологическое отделение, оториноларингологическое отделение, отделение дневного стационара, отделение медицинской реабилитации, включающее физиотерапевтические кабинеты и кабинеты лечебной физкультуры, клинико-диагностическая лаборатория, эндоскопическое отделение, отделение ультразвуковой диагностики, отделение функциональной диагностики, организационно-методический отдел, отделение внебюджетной деятельности.

Оказание медицинской помощи в поликлинике будет осуществляться по 17 специальностям. Это существенно увеличит доступность амбулаторной помощи взрослому населению Минского района.