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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ ЗАНИМАЛИСЬ 953 ЧЕЛОВЕКА В 2022 ГОДУ
16:45 13.05.2023
В Могилевской области 953 человека в 25 организациях занимались научными исследованиями и разработками в 2022 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными формами подготовки научных работников высшей квалификации являются аспирантура и докторантура. В 2022 году в Могилевской области численность обучающихся аспирантов составила 158 человек. Аспирантуру окончили 23 человека. В докторантуре обучались 24 человека, окончили докторантуру 2 человека.
Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 52,7%, техники – 16,8%, вспомогательный персонал – 30,5%.
Ученую степень доктора наук имеют 2 человека, кандидата наук – 28 человек.
В общей численности исследователей женщины составляют 38,8% (кандидатов наук – 14,8%). Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 16,3% от общего числа исследователей.
В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и сельскохозяйственных наук.
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