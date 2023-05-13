ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КГК ВЫЯВИЛ В ЧАСТНОМ МАГАЗИНЕ ГОМЕЛЯ ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ


16:30 13.05.2023

Комитет госконтроля в ходе мониторинга в Гомеле частного торгового предприятия и торгового объекта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, выявил факты реализации более 900 кг овощей, фруктов, ягод, свежей зелени без документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также с признаками недоброкачественности и потерей товарного вида.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, при этом белокочанная капуста, картофель, репчатый лук, мандарины, помидоры продавались с превышением торговых надбавок на 10-125%.

Кроме того, установлено, что вся продукция продавалась без предоставления покупателям обязательной информации (о дате производства, сроках годности, изготовителе, условиях хранения), ряд товаров – без ценников. Для ее взвешивания использовались неповеренные весы.

По результатам мониторинга Комитетом госконтроля Гомельской области запрещена реализация плодоовощной продукции, начаты административные процессы в отношении субъектов торговли за грубые нарушения законодательства о качестве и безопасности пищевой продукции, ценообразовании.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2023
валюта курс
EUR 3.0950
USD 2.8363
RUB 3.7040
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.8490 +0.0127
RUB 3.6905 -0.0135
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0670 3.0900
USD 2.8270 2.8440
RUB 2.7000 3.7230
подробнее

Конвертация в банках
на 13.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0830 1.0880
EUR/RUB 82.4000 112.5000
USD/RUB 76.1000 103.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте