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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ВЫЯВИЛ В ЧАСТНОМ МАГАЗИНЕ ГОМЕЛЯ ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ
16:30 13.05.2023
Комитет госконтроля в ходе мониторинга в Гомеле частного торгового предприятия и торгового объекта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, выявил факты реализации более 900 кг овощей, фруктов, ягод, свежей зелени без документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также с признаками недоброкачественности и потерей товарного вида.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, при этом белокочанная капуста, картофель, репчатый лук, мандарины, помидоры продавались с превышением торговых надбавок на 10-125%.
Кроме того, установлено, что вся продукция продавалась без предоставления покупателям обязательной информации (о дате производства, сроках годности, изготовителе, условиях хранения), ряд товаров – без ценников. Для ее взвешивания использовались неповеренные весы.
По результатам мониторинга Комитетом госконтроля Гомельской области запрещена реализация плодоовощной продукции, начаты административные процессы в отношении субъектов торговли за грубые нарушения законодательства о качестве и безопасности пищевой продукции, ценообразовании.
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