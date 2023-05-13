Продовольственные товары в Минске в апреле 2023 года подорожали по сравнению с мартом 2023 года на 0,6%, с декабрем 2022 года – на 3,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, за апрель 2023 года к уровню апреля 2022 года цены увеличились на 6,4%. За январь-апрель 2023 года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 10,8%.

Непродовольственные товары в апреле 2023 года подешевели по сравнению с мартом на 0,1%, с декабрем 2022 года – подорожали на 1,0%. При этом за апрель 2023 года к уровню апреля 2022 года цены подросли на 0,5%. В январе-апреле 2023 года цены на непродовольственные товары увеличились на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на услуги в апреле 2023 года выросли по сравнению с мартом на 0,5%, с декабрем 2022 года – 4,6%. В апреле 2023 года услуги подорожали по сравнению с апрелем 2022 года на 6,5%. За январь-апрель 2023 года цены на услуги увеличились к уровню января-апреля 2022 года на 6,8%.