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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,6%
15:49 13.05.2023
Продовольственные товары в Минске в апреле 2023 года подорожали по сравнению с мартом 2023 года на 0,6%, с декабрем 2022 года – на 3,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, за апрель 2023 года к уровню апреля 2022 года цены увеличились на 6,4%. За январь-апрель 2023 года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 10,8%.
Непродовольственные товары в апреле 2023 года подешевели по сравнению с мартом на 0,1%, с декабрем 2022 года – подорожали на 1,0%. При этом за апрель 2023 года к уровню апреля 2022 года цены подросли на 0,5%. В январе-апреле 2023 года цены на непродовольственные товары увеличились на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Цены на услуги в апреле 2023 года выросли по сравнению с мартом на 0,5%, с декабрем 2022 года – 4,6%. В апреле 2023 года услуги подорожали по сравнению с апрелем 2022 года на 6,5%. За январь-апрель 2023 года цены на услуги увеличились к уровню января-апреля 2022 года на 6,8%.
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