В Беларуси прошел финал открытой олимпиады-конкурса по мировой экономике среди старшеклассников. Ее участники защищали бизнес-кейсы в области маркетинга.

Победителями стали школьники из Гродненской области, рассказал генеральный партнер мероприятия – компания BREMOR.

Школьники состязались в командах по 3-4 человека. Каждая из них подготовила собственную стратегию продвижения продукта в сфере FMCG – норвежской сельди «Матиас».

Первый этап олимпиады-конкурса включал разработку бизнес-кейса и финансовую онлайн-игру. Десять команд, которые вышли в финал, представили свои решения членам жюри. Им удалось проявить аналитические навыки, эрудицию, креативные способности и понимание мировой экономики и бизнеса.

Победителем стала команда «Игра на повышение» из Дубненской средней школы в Мостовском районе. Второе место взяли «Брестские экономы» – сборная команда средних школ №28 и №31 города Бреста. В тройку также вошла команда «Эфириум», созданная учащимися столичной гимназии №146.

Открытая олимпиада-конкурс прошла на факультете международных отношений БГУ при поддержке Нацбанка и генерального партнера проекта – BREMOR.

«Молодое поколение часто смотрит на мир иначе, а отсутствие опыта компенсирует богатым воображением. И в результате прибегает к нестандартным стратегиям. Мы были приятно удивлены, как ребята подошли к решению конкретной задачи – продвижению бренда «Матиас» на молодежную аудиторию. Многим командам удалось «сродниться» с продуктом, понять интересы целевой аудитории и предложить свое видение», – подчеркнула заместитель директора по маркетингу компании BREMOR Олеся Елина.

Победителям и призерам вручили дипломы I, II, III степени и ценные призы. Так, каждый участник выигравшей команды получил от BREMOR по «умной» колонке с Алисой.

«Школьная лига открытой олимпиады-конкурса БГУ по мировой экономике – это возможность для ребят на какое-то время стать частью компании, прочувствовать, какие задачи стоят перед бизнесом, как их можно решать. Для многих из них это возможность определить для себя, интересен ли им бизнес как направление для развития в будущем или нет. И мы очень благодарны белорусским компаниям, таким как BREMOR, за их поддержку и интерес к конкурсу», – рассказала доцент кафедры международных экономических отношений БГУ Екатерина Столярова.

Кроме того, победители смогут выступить на международной олимпиаде по экономике среди учащихся. В ней будут соревноваться школьники из более чем 30 стран.