ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ШКОЛЬНИКИ ИЗ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЕДИЛИ НА ОЛИМПИАДЕ ПО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ


15:25 13.05.2023

В Беларуси прошел финал открытой олимпиады-конкурса по мировой экономике среди старшеклассников. Ее участники защищали бизнес-кейсы в области маркетинга.

Победителями стали школьники из Гродненской области, рассказал генеральный партнер мероприятия – компания BREMOR.

Школьники состязались в командах по 3-4 человека. Каждая из них подготовила собственную стратегию продвижения продукта в сфере FMCG – норвежской сельди «Матиас».

Первый этап олимпиады-конкурса включал разработку бизнес-кейса и финансовую онлайн-игру. Десять команд, которые вышли в финал, представили свои решения членам жюри. Им удалось проявить аналитические навыки, эрудицию, креативные способности и понимание мировой экономики и бизнеса.

Победителем стала команда «Игра на повышение» из Дубненской средней школы в Мостовском районе. Второе место взяли «Брестские экономы» – сборная команда средних школ №28 и №31 города Бреста. В тройку также вошла команда «Эфириум», созданная учащимися столичной гимназии №146.

Открытая олимпиада-конкурс прошла на факультете международных отношений БГУ при поддержке Нацбанка и генерального партнера проекта – BREMOR.

«Молодое поколение часто смотрит на мир иначе, а отсутствие опыта компенсирует богатым воображением. И в результате прибегает к нестандартным стратегиям. Мы были приятно удивлены, как ребята подошли к решению конкретной задачи – продвижению бренда «Матиас» на молодежную аудиторию. Многим командам удалось «сродниться» с продуктом, понять интересы целевой аудитории и предложить свое видение», – подчеркнула заместитель директора по маркетингу компании BREMOR Олеся Елина.

Победителям и призерам вручили дипломы I, II, III степени и ценные призы. Так, каждый участник выигравшей команды получил от BREMOR по «умной» колонке с Алисой.

«Школьная лига открытой олимпиады-конкурса БГУ по мировой экономике – это возможность для ребят на какое-то время стать частью компании, прочувствовать, какие задачи стоят перед бизнесом, как их можно решать. Для многих из них это возможность определить для себя, интересен ли им бизнес как направление для развития в будущем или нет. И мы очень благодарны белорусским компаниям, таким как BREMOR, за их поддержку и интерес к конкурсу», – рассказала доцент кафедры международных экономических отношений БГУ Екатерина Столярова.

Кроме того, победители смогут выступить на международной олимпиаде по экономике среди учащихся. В ней будут соревноваться школьники из более чем 30 стран.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2023
валюта курс
EUR 3.0950
USD 2.8363
RUB 3.7040
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.8490 +0.0127
RUB 3.6905 -0.0135
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0670 3.0900
USD 2.8270 2.8440
RUB 2.7000 3.7230
подробнее

Конвертация в банках
на 13.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0830 1.0880
EUR/RUB 82.4000 112.5000
USD/RUB 76.1000 103.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте