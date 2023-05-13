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ЭКОНОМИКА РБ


НЦПИ ПРОВЕДЕТ 18 МАЯ ОНЛАЙН СЕМИНАР ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ НАКЛАДНЫМИ


14:42 13.05.2023

18 мая на YouTube-канале НЦПИ (начало в 11.00) состоится открытая трансляция семинара «Организация работы с электронными накладными. Создание, передача и получение электронных накладных. Настройка роуминга».

Это четвертый семинар в цикле практико-ориентированных семинаров по работе в информационных системах электронного документооборота EDI-провайдеров по созданию, передаче и получению электронных накладных, проведение которых на площадке НЦПИ запланировано совместно с Министерством по налогам и сборам.

В качестве спикеров выступят Вячеслав Майковский, заместитель начальника главного управления – начальник управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам, представители EDI-провайдера РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»: Оксана Макарова – инженер-программист и Александр Пшеничник – ведущий инженер-программист отдела информационных систем ПУ «Связьинформсервис» указанной организации.

Гости студии НЦПИ ознакомят зрителей с функциями, задачами и интерфейсом EDI-портала, а также подробно остановятся на процессах: первичной настройки рабочего кабинета; настройки автоматизированного роумингового соединения (автороуминга); создания, передачи и получения электронных накладных на примере личного кабинета.

Традиционно можно задать вопросы по теме семинара. Направлять их следует на адрес электронной почты до 11.30 18 мая. Ответы прозвучат в ходе прямого эфира.
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