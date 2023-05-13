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ЭКОНОМИКА РБ


ВТОРОЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ПОДКЛЮЧИЛИ К ЭНЕРГОСИСТЕМЕ СТРАНЫ


13:51 13.05.2023

Второй энергоблок БелАЭС подключили к энергосистеме страны. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

«13 мая 2023 года в 13.24 в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС - он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Синхронизации турбогенератора второго энергоблока атомной станции с энергосистемой предшествовал большой объем работ, в том числе по выводу реакторной установки в критическое состояние, затем на минимально-контролируемый уровень мощности с дальнейшим ее повышением до 40%.

Утверждается, что все технологические операции выполнены в соответствии с регламентом, с соблюдением необходимых требований безопасности.

«Осуществлен один из самых важных и ответственных подэтапов энергетического пуска блока, который стал результатом масштабной работы, связанной с монтажом и наладкой оборудования, проведением серьезных подготовительных операций перед толчком турбины и опробованием ее работы на холостом ходу, - отметил министр энергетики Виктор Каранкевич. – Второй энергоблок БелАЭС успешно включен в объединенную энергосистему, производимая им электроэнергия поступает потребителям страны».

В ближайшее время специалисты продолжат поэтапное освоение мощности реактора блока до 100% – впереди этап его опытно-промышленной эксплуатации. Он предусматривает широкий спектр испытаний технологических систем и оборудования на разных режимах работы блока, в том числе с его отключением от сети.

Ввод блока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году.
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