Органы прокуратуры Могилевской области в ходе проверки соблюдения законодательства при осуществлении контрольных функций Могилевским государственным производственным лесохозяйственным объединением (Могилевское ГПЛХО, объединение) и подчиненными ему организациями выявили факты плохой организации работы по улучшению качества лесных культур и реализации комплекса мероприятий по противодействию коррупции в системе Министерства лесного хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, не во всех лесхозах специалисты объединения провели контрольно-аналитические мероприятия по оценке качества проведения лесовосстановления и лесоразведения, отводу и таксации, освидетельствованию лесосек. Должностные лица государственной лесной охраны допускают нарушения законодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.

Должный контроль за учетом древесины сторонними организациями отдельные лесхозы не обеспечивают. Факты неосуществления учета заготовленной древесины в разрезе разрешительных документов выявили прокуроры Шкловского, Круглянского, Кличевского районов. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

В некоторых регионах проверкой выявлен ряд нарушений, приведших к потере качества заготовленной древесины.

Установлены неединичные факты непринятия мер по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

По результатам проверочных мероприятий прокуратура Могилевской области внесла в адрес генерального директора Могилевского ГПЛХО представление об устранении нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих. Акт надзора рассмотрен с участием представителя прокуратуры области. По результатам рассмотрения принят ряд организационных мер по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечено 7 должностных лиц, в том числе одно лицо освобождено от занимаемой должности.