На публичной кадастровой карте Беларуси обновлен слой «Памятники архитектуры».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, сегодня слой содержит геопривязанную информацию о двух тысячах памятниках архитектуры с указанием наименования на белорусском и русском языках, местоположения, архитектурного стиля, времени создания, описания с фотографией.

Представленная информация помогает повысить доступность сведений об историко-культурном наследии нашей страны как для профессионального сообщества, так и для граждан и иностранных гостей, интересующихся историей и архитектурой.

Публичная кадастровая карта – геоинформационная система, предназначенная для ознакомления землепользователей, иных заинтересованных лиц с пространственными и другими данными из реестров и регистров государственного земельного кадастра. На сегодня на карте уже более 30 слоев, функционируют мобильная версия и личный кабинет пользователя.