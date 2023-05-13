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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПУБЛИЧНОЙ КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕН СЛОЙ «ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ»
13:29 13.05.2023
На публичной кадастровой карте Беларуси обновлен слой «Памятники архитектуры».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, сегодня слой содержит геопривязанную информацию о двух тысячах памятниках архитектуры с указанием наименования на белорусском и русском языках, местоположения, архитектурного стиля, времени создания, описания с фотографией.
Представленная информация помогает повысить доступность сведений об историко-культурном наследии нашей страны как для профессионального сообщества, так и для граждан и иностранных гостей, интересующихся историей и архитектурой.
Публичная кадастровая карта – геоинформационная система, предназначенная для ознакомления землепользователей, иных заинтересованных лиц с пространственными и другими данными из реестров и регистров государственного земельного кадастра. На сегодня на карте уже более 30 слоев, функционируют мобильная версия и личный кабинет пользователя.
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