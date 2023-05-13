Спрос на аренду квартир в Минске сократился в апреле.

Как пишет Realt, число запросов «снять квартиру в Минске» за месяц снизилось почти на треть.

Вместе со спросом на арендное жилье сократилось и предложение квартир в столице. По сравнению с мартом свободных для заселения квартир за весь апрель стало меньше на 4%. В большей степени уменьшилось количество 2- и 3-комнатных квартир — на 6,2% и 5,5% соответственно. Предложение «однушек» сократилось незначительно — всего на 0,2%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выбор на рынке долгосрочной аренды жилья уменьшился на 374%.

Рост курса доллара в апреле повлек за собой снижение средних цен в долларовом эквиваленте по всем сегментам. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $263 (снижение на 1,1%); 2-комнатные квартиры — $330 (снижение на 2,1%); 3-комнатные квартиры — $454 (снижение на 0,4%).

За последние 12 месяцев цены на аренду квартир в Минске снизились только по «двушкам» — в среднем на 2%. В то же время «однушки» и «трешки» стали дороже на 5,2% и 2,3% соответственно.

На фоне снижения арендных ставок инвестиционная привлекательность аренды в апреле продолжила снижаться — минус 0,06 процентных пункта по сравнению с мартом. В то же время максимальная доходность валютных депозитов за месяц не изменилась. На данный момент аренда позволяет заработать в 2 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.