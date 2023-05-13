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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ЗАНИМАЛИСЬ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ В 2022 ГОДУ
11:35 13.05.2023
В Гомельской области 2 тыс. человек в 30 организациях занимались научными исследованиями и разработками в 2022 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными формами подготовки научных работников высшей квалификации являются аспирантура и докторантура. В 2022 году численность обучающихся аспирантов составила 266 человек, аспирантуру окончили 57 человек. В докторантуре обучались 11 человек, окончили – 4 человека.
В структуре персонала, занятого научными исследованиями и разработками, исследователи составили 58,7%, техники – 5,2%, вспомогательный персонал – 36%.
Среди исследователей ученую степень доктора наук имеют 24 человека (2%), кандидата наук – 106 человек (8,8%).
В общей численности исследователей женщины составили 35,8% (доктора наук – 16,7% и кандидаты наук – 35,8%).
Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 17% от общего числа исследователей.
В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.
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