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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ В БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ 14 МАЯ
11:24 13.05.2023
14 мая 2023 года в Беларуси выпускники напишут централизованный экзамен по русскому и белорусскому языкам.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, варианты заданий строго засекречены: экзаменационные материалы доставят испытуемым прямиком из РИКЗ фельдъегерской службой.
Новые экзамены ученики будут сдавать не в стенах родных учреждений образования, а в специальных пунктах. Уже определены по стране 144 пункта, добираться в которые дети должны централизованно в сопровождении педагогов.
Логистика уже продумана, сформирован соответствующий график сбора ребят в школах и, соответственно, их прибытия в пункты ЦЭ.
Само испытание начнется в 11:00. Прибыть в пункт ЦЭ необходимо за час. Там для ребят создадут комфортные условия. Например, откроют буфет, организуют просмотры профориентационных роликов. Кроме того, выпускникам обеспечено психологическое сопровождение.
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