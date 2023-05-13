14 мая 2023 года в Беларуси выпускники напишут централизованный экзамен по русскому и белорусскому языкам.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования, варианты заданий строго засекречены: экзаменационные материалы доставят испытуемым прямиком из РИКЗ фельдъегерской службой.

Новые экзамены ученики будут сдавать не в стенах родных учреждений образования, а в специальных пунктах. Уже определены по стране 144 пункта, добираться в которые дети должны централизованно в сопровождении педагогов.

Логистика уже продумана, сформирован соответствующий график сбора ребят в школах и, соответственно, их прибытия в пункты ЦЭ.

Само испытание начнется в 11:00. Прибыть в пункт ЦЭ необходимо за час. Там для ребят создадут комфортные условия. Например, откроют буфет, организуют просмотры профориентационных роликов. Кроме того, выпускникам обеспечено психологическое сопровождение.