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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ УСМОТРЕЛО НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДЕЙСТВИЯХ МИНЗДРАВА
10:58 13.05.2023
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) потребовало от Минздрава до конца мая отказаться от запрета на реализацию аптеками пятой категории (в основном небольшие частные аптеки) рецептурных лекарств, который (запрет) вступает в силу с 1 июня.
В опубликованном на сайте МАРТ предупреждении в адрес Минздрава запрет на продажу рецептурных лекарств регулятор называет «дискриминационными условиями».
Кроме того, МАРТ считает нарушением антимонопольного законодательства требования Минздрава к открытию новых аптек: возможность открыть аптеку пятой категории в административном центре только при наличии в этом населенном пункте уже открытой аптеки первой или второй категории.
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