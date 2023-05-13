Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) потребовало от Минздрава до конца мая отказаться от запрета на реализацию аптеками пятой категории (в основном небольшие частные аптеки) рецептурных лекарств, который (запрет) вступает в силу с 1 июня.

В опубликованном на сайте МАРТ предупреждении в адрес Минздрава запрет на продажу рецептурных лекарств регулятор называет «дискриминационными условиями».

Кроме того, МАРТ считает нарушением антимонопольного законодательства требования Минздрава к открытию новых аптек: возможность открыть аптеку пятой категории в административном центре только при наличии в этом населенном пункте уже открытой аптеки первой или второй категории.