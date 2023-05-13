Власти пытаются устранить барьеры для развития женского предпринимательства в Беларуси. Это следует из заявления заместителя министра экономики Татьяны Бранцевич на Первом республиканском форуме женщин-предпринимателей «Энергия и созидание», которое открылось 12 мая 2023 года на площадке Национальной библиотеки Беларуси.

По словам замминистра экономики, для женских бизнес-проектов в наибольшей мере важна консультационная поддержка, менторство, информационное сопровождение. Обмен позитивным опытом ведения бизнеса способствует скорейшему усвоению начинающими предпринимателями знаний, навыков, компетенций, тем самым вырабатывая предпринимательское поведение.

«Наша задача – выявить и нивелировать имеющиеся барьеры для организации и развития женского предпринимательства. Кроме того, необходимо поддерживать проекты, направленные не только на развитие предпринимательства, но и обеспечивающие удовлетворение социальных потребностей женщин», – отметила Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Участницы форума поделились своими историями успеха ведения бизнеса, обсудили вопросы, с которыми им приходилось сталкиваться на пути к достижению целей, посетили мастер-классы по различным вопросам развития женского предпринимательства.

Форум собрал более 280 участниц со всех регионов страны.