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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ ПЫТАЮТСЯ УСТРАНИТЬ БАРЬЕРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ
10:50 13.05.2023
Власти пытаются устранить барьеры для развития женского предпринимательства в Беларуси. Это следует из заявления заместителя министра экономики Татьяны Бранцевич на Первом республиканском форуме женщин-предпринимателей «Энергия и созидание», которое открылось 12 мая 2023 года на площадке Национальной библиотеки Беларуси.
По словам замминистра экономики, для женских бизнес-проектов в наибольшей мере важна консультационная поддержка, менторство, информационное сопровождение. Обмен позитивным опытом ведения бизнеса способствует скорейшему усвоению начинающими предпринимателями знаний, навыков, компетенций, тем самым вырабатывая предпринимательское поведение.
«Наша задача – выявить и нивелировать имеющиеся барьеры для организации и развития женского предпринимательства. Кроме того, необходимо поддерживать проекты, направленные не только на развитие предпринимательства, но и обеспечивающие удовлетворение социальных потребностей женщин», – отметила Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
Участницы форума поделились своими историями успеха ведения бизнеса, обсудили вопросы, с которыми им приходилось сталкиваться на пути к достижению целей, посетили мастер-классы по различным вопросам развития женского предпринимательства.
Форум собрал более 280 участниц со всех регионов страны.
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