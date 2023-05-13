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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 7,6 ТЫС. ШКОЛЬНИКОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ЭКЗАМЕН В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
09:41 13.05.2023
Более 7,6 тыс. школьников зарегистрировались на централизованный экзамен в Гомельской области. Об этом сообщил начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов.
«Ребята морально уже готовы к экзамену, общее представление, как все будет проходить, они получили во время репетиции ЦЭ», - сказал он.
Руслан Смирнов уточнил, что в регионе определены 26 пунктов проведения ЦЭ. Пять из них - на базе вузов, 16 - учреждений среднего специального образования и еще пять - на базе учреждений общего среднего образования. «Подписаны акты готовности пунктов проведения ЦЭ. Организовано медицинское сопровождение, налажено взаимодействие с ГАИ, РОЧС, Департаментом охраны», - подчеркнул начальник главного управления образования.
Согласно постановлению Министерства образования определены основные сроки централизованных экзаменов в 2023 году: 14 мая - русский или белорусский язык, 21 мая - предмет на свой выбор.
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