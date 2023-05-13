Более 7,6 тыс. школьников зарегистрировались на централизованный экзамен в Гомельской области. Об этом сообщил начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов.

«Ребята морально уже готовы к экзамену, общее представление, как все будет проходить, они получили во время репетиции ЦЭ», - сказал он.

Руслан Смирнов уточнил, что в регионе определены 26 пунктов проведения ЦЭ. Пять из них - на базе вузов, 16 - учреждений среднего специального образования и еще пять - на базе учреждений общего среднего образования. «Подписаны акты готовности пунктов проведения ЦЭ. Организовано медицинское сопровождение, налажено взаимодействие с ГАИ, РОЧС, Департаментом охраны», - подчеркнул начальник главного управления образования.

Согласно постановлению Министерства образования определены основные сроки централизованных экзаменов в 2023 году: 14 мая - русский или белорусский язык, 21 мая - предмет на свой выбор.