Индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 100,1%, с декабрем 2022 г. – 101,7% из него на инвестиционные товары – 100,2% и 102,1% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 102,7%, потребительские товары – 100,2% и 100,2% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 100,7%, с декабрем 2022 г. – 100%, в том числе в растениеводстве – 111,1% и 114,9% соответственно, животноводстве – 97,8% и 96,2% соответственно.

Индекс цен в строительстве в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 102,6%, с декабрем 2022 г. – 103%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,3% и 99,9% соответственно, машины и оборудование – 101% и 104,8%, прочие работы и затраты – 107,6% и 106,5% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 102,8%, с декабрем 2022 г. – 106,7%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 100%, с декабрем 2022 г. – 100,4%.