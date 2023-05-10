В этом году с 15 по 19 мая в Беларуси пройдет общереспубликанская ярмарка вакансий для молодежи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в ней примут участие свыше 1 тыс. нанимателей различных сфер деятельности.

Мероприятие будет включать два основных направления: содействие в трудоустройстве учащейся молодежи в свободное от учебы время, а также содействие в трудоустройстве выпускников учебных заведений.

В каждом областном городе и в крупных городах с численностью населения свыше 50 тыс. человек республиканская молодежная ярмарка вакансий будет проходить не менее 2 дней, а в небольших регионах – в течение одного дня.

Участниками мероприятия станут ведущие работодатели каждой области: предприятия промышленности, организации торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, лесного и сельского хозяйства. Среди них – Минскхлебпром, гостиница «Аква-Минск», Толочинский консервный завод, Витебскэнерго» и др.

Молодые люди смогут пройти собеседование с работодателями, получить консультации по содействию в трудоустройстве и пройти профессиональное тестирование для выбора дальнейшей карьерной траектории.

Кроме того, для учащихся будет организовано тематическое мероприятие о разъяснении законодательства, регулирующего занятость молодежи – «Семь шагов к трудоустройству».

Напомним, что в прошлом году расширен перечень легких видов работ для лиц в возрасте от 14 до 16 лет. Это позволило увеличить возможности трудоустройства несовершеннолетних. Изначально перечень содержал 11 позиций легких видов работ. В настоящее время он дополнен и содержит 17 позиций. Теперь ребята могут в магазинах комплектовать, сортировать, упаковывать товары, выкладывать их на полки, на объектах общественного питания сервировать столы, на автомойках вручную мыть машины.

В 2023 году на организацию временной трудовой занятости обучающейся молодежи планируется направить свыше 10 млн. рублей для трудоустройства более 40 тысяч ребят. Основная часть средств будет направлена на оплату труда молодежи. Остальные – на приобретение спецодежды, инвентаря, инструмента, материалов, бланков трудовых книжек.