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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ


17:25 10.05.2023

В Беларуси количество возбуждаемых дел о банкротстве и организаций в процедурах экономической несостоятельности продолжает снижаться. Об этом сообщает Минэкономики.

Согласно данным Департамента по санации и банкротству, в 2022 году в отношении 1364 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности, что на 20,9% меньше 2021 года (1724 дел).

По состоянию на 1 января 2023г. в процедурах экономической несостоятельности находилось 1180 должников, что меньше по сравнению с началом 2022 года на 24,8% (или 1 569 дел).

Наибольшее снижение произошло в Минске (на 212 дел, или на 32,5%), Витебской и Минской областях (на 96, или 42,7%, и на 59, или 26,3% соответственно).
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