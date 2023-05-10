|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ
17:25 10.05.2023
В Беларуси количество возбуждаемых дел о банкротстве и организаций в процедурах экономической несостоятельности продолжает снижаться. Об этом сообщает Минэкономики.
Согласно данным Департамента по санации и банкротству, в 2022 году в отношении 1364 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности, что на 20,9% меньше 2021 года (1724 дел).
По состоянию на 1 января 2023г. в процедурах экономической несостоятельности находилось 1180 должников, что меньше по сравнению с началом 2022 года на 24,8% (или 1 569 дел).
Наибольшее снижение произошло в Минске (на 212 дел, или на 32,5%), Витебской и Минской областях (на 96, или 42,7%, и на 59, или 26,3% соответственно).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.05.2023
Курсы в банках
на 10.05.2023
Конвертация в банках
на 10.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте