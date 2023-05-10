ЭКОНОМИКА РБ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В ГРОДНО ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШИЛСЯ

16:58 10.05.2023 В Гродно полностью завершился отопительный сезон. Об этом сообщает Telegram-канал РУП «Гродноэнерго». «С 10 мая 2023 года Гродненский городской исполнительный комитет согласовал (№298-с от 10.05.23) отключение систем отопления в гостиницах, библиотеках, государственных архивах, музеях, учреждениях социального обеспечения, медицинских, лечебно-профилактических, школьных и детских дошкольных учреждениях образования», - говорится в сообщении. В нем поясняется, что решение принято в связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха и дальнейшим благоприятным прогнозом погоды.