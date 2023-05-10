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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «КОТЛОВКА» 11 МАЯ ЧЕТЫРЕ ЧАСА БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
16:47 10.05.2023
В связи с проведением Островецким РЭС ремонтных работ 11 мая с 10.00 до 14.00 в пункте пропуска «Котловка» будет отсутствовать электроснабжение. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного таможенного комитета Беларуси.
Отмечается, что в этот период возможно увеличение времени оформления следующих через пункт пропуска транспортных средств.
ГТК просит учитывать информацию при планировании маршрута следования через белорусско-литовскую границу.
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