В связи с проведением Островецким РЭС ремонтных работ 11 мая с 10.00 до 14.00 в пункте пропуска «Котловка» будет отсутствовать электроснабжение. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного таможенного комитета Беларуси.

Отмечается, что в этот период возможно увеличение времени оформления следующих через пункт пропуска транспортных средств.

ГТК просит учитывать информацию при планировании маршрута следования через белорусско-литовскую границу.