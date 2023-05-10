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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ ЕЩЕ НЕМНОГО ПОДРОСЛИ


15:54 10.05.2023

За последнюю неделю, с 1 по 8 мая, ряд столичных агентств повысили цены в своих объявлениях о продаже квартир в отдельных новостройках Октябрьского района.

Как пишет Realt, индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,7% и составил $1313. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1462, что на 0.6% больше, чем в прошлый понедельник. Рост цен на вторичном рынке жилья в столице сохраняется на протяжении 7 недель.

За первую неделю мая число объявлений в базе Realt снизилось на 2,3% - с 15,7 до 15,3 тысячи. Количество объявлений в разрезе числа комнат уменьшилось во всех случаях. Существеннее всего у 2- и 4-комнатных квартир — минус 3%. Предложение «однушек» и «трешек» снизилось на 2%.

Среди районов города наибольшее снижение отмечалось в Московском — минус 10%. В Ленинском, Центральном и Партизанском районах число объявлений, напротив, увеличилось.

За первую неделю мая средние цены выросли по всем типам квартир. Существеннее всего подрожали 3-комнатные — на 1%.

Среди районов города снижение средней цены квадратного метра наблюдалось только в Центральном и Ленинском — минус 1% и 0,1% соответственно. В остальных случаях «квадрат» стал дороже на 0,1%-0,7%.
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