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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ РАСКРЫЛА СХЕМУ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ПОШЛИН В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ПРИ ВВОЗЕ ДОРОГОСТОЯЩИХ МАШИН
15:32 10.05.2023
Сотрудники Оперативной таможни раскрыли схему уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере при ввозе на территорию ЕАЭС дорогостоящих транспортных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, на протяжении 2022 года незаконно ввезено в Беларусь из Европы и перепродано в Россию более 20 транспортных средств, в том числе легковых автомобилей BMW, AUDI, MERSEDES, стоимость каждого из которых превышала 50 тыс. евро.
Граждане Беларуси ввозили авто из-за границы на льготных условиях. Представляясь благотворительными организациями, они обманным путем получали документы от граждан, имеющих законное право на снижение таможенных платежей.
Далее заключали официальные договоры купли-продажи с использованием заведомо подложных документов и продавали на «выгодных» условиях автомобили третьим лицам из России.
Как итог, неуплата таможенных платежей составила более 240 тыс. рублей.
В отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы вплоть до шести лет.
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