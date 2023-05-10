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ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ПРОВЕДЕТ 11 МАЯ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ГОСПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
14:39 10.05.2023
Министерство труда и социальной защиты 11 мая проведет «прямую телефонную линию» по вопросам государственной поддержки семей с детьми.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, звонки будут приниматься с 09.00 до 12.00 по номеру телефона 8 (017) 222-49-39.
На вопросы ответит начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Светлана Белаш.
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