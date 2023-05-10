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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ В 2022 ГОДУ ЗАНИМАЛИСЬ 3,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК


13:12 10.05.2023

В Минской области в 2022 году 3,5 тыс. человек в 47 организациях занимались научными исследованиями и разработками.

Как сообщает Главное статистическое управление Минской области, структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 59,8%, техники – 14%, вспомогательный персонал – 26,2%.

Ученую степень имеют 15,5% исследователей: доктора наук – 50 человек, кандидата наук – 275 человек.

В общей численности исследователей женщины составили 39% (доктора наук – 28% и кандидаты наук – 45,8%).

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 24,5% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и сельскохозяйственных наук.
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